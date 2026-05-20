Китай сохраняет высокий интерес к авиасистемам России

Китай продолжает проявлять высокий интерес к российским авиационным системам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

«Их интерес к нашим авиационным системам остается достаточно высоким», — заявил он.

Высказывание прозвучало во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также руководители ведущих российских компаний.

На фоне переговоров стороны также отмечают устойчивый рост экономического взаимодействия. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем уже третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов. По его словам, достигнутые результаты сотрудничества Москвы и Пекина остаются «постоянно восхищающими».

Ранее было объявлено, что Россия продлит безвизовый режим для Китая.

