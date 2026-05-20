Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами

В Волгоградской области между цыганками и россиянками произошел конфликт

В селе Солодушино Волгоградской области произошла массовая драка между местными россиянками и цыганками, в ходе которой участницы использовали палки и метлы. Об этом сообщил портал V1.ru.

Региональные власти уже квалифицировали случившееся как конфликт на бытовой почве, подчеркнув, что ответственность за эскалацию лежит на обеих сторонах спора. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на сообщение о нарушении общественного порядка, задержав девять активных участниц потасовки для выяснения всех обстоятельств.

Глава Солодушинского сельского поселения Елена Токарева пояснила, что первопричиной столкновения стала ссора несовершеннолетних в местном парке. Согласно ее данным, цыганским детям не понравилось соседство с маленькими собаками, которых выгуливали их сверстники.

«Маленькие собаки хуже больших. Кидаются, хватают за ноги. Цыганские дети попросили убрать собаку. Началась словесная потасовка, которая переросла в драку между взрослыми. Что касается палок — это была защитная реакция. Русские обратились в полицию с побоями, цыгане не стали, не захотели раздувать конфликт дальше», — рассказала о деталях инцидента глава поселения.

По словам Токаревой, нынешняя стычка не является изолированным случаем, так как ранее между представителями общины и остальными жителями Николаевского района уже возникали различные разногласия.

В текущий момент по факту массового конфликта полиция проводит официальную проверку, оценивая действия каждой из сторон. Стоит отметить, что пострадавшие со стороны местных жительниц уже зафиксировали нанесенные им травмы.

При этом вторая сторона предпочла не подавать встречных заявлений, надеясь на мирное урегулирование ситуации в будущем. Это не первый подобный случай в регионе за последнее время, требующий внимания правоохранителей.

