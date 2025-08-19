Руками не трогать: что делать при встрече с «эмигрировавшим» пауком-осой

Эколог Петров: паук-оса не представляет смертельную опасность для человека

В центральных регионах России стал встречаться обитатель южных территорий — паук-оса. Об этом изданию aif.ru рассказал заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ Экология, статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

По словам специалиста, пауки-осы, или Argiope bruennichi раньше не встречались севернее 52-й параллели, но сегодня их обнаружили и в Подмосковье, и в Костромской области.

«Это крупный желто-черный паук из семейства кругопрядов, самки которого достигают трех-четырех сантиметров длиной (до шести-семи сантиметров с ногами). Он предпочитает сухие солнечные места — луга, опушки, сады — и плетет прочную вертикальную паутину, способную удержать добычу до шести сантиметров размером», — пояснил эксперт.

Петров уточнил, что они выступают естественными контролерами популяции насекомых, так как за сутки способны поймать до 400 вредителей.

При этом смертельной опасности для человека не представляют. Их яд парализует мелких насекомых, для людей он и по ощущениям, и по силе воздействия не опаснее осы. Исключением являются только те, у кого на токсин этого паука аллергия, заметил эколог.

При укусе необходимо обработать ранку антисептиком, приложить холодный компресс и принять антигистаминное.

«Нужно следить за симптомами: при появлении выраженного отека, слабости, затрудненного дыхания — немедленно обратиться к врачу», — предупредил специалист.

Эксперт подчеркнул, что эти пауки нападают, только когда защищаются. Поэтому их не стоит трогать руками. При встрече либо не обращать на него внимания, либо накрыть сосудом и вынести на улицу.

Кроме того, эксперт советовал донести эту информацию до детей, чтобы избежать неприятных инцидентов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие виды стрекоз можно встретить в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX