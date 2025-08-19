Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров

По мнению президента США, это было бы неуважительно по отношению к российскому коллеге.

Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии европейских лидеров

Дональд Трамп тоже говорил о звонке Владимиру Путину. Как признался глава Белого дома в интервью телеканалу Fox, он не стал разговаривать в присутствии европейских лидеров потому, что это было бы неуважительно по отношению к нашему президенту.

Поднимались вопросы и о членстве Украины в НАТО и ее желании вернуть Крым. В обоих случаях ответ Дональда Трампа был однозначным.

«Война началась из-за НАТО и Крыма. Они захотели вернуть полуостров, который отдал Обама, а еще стать членом НАТО. Но Россия ответила, что ей не нужен такой противник или враг, давайте использовать этот термин, прямо на границе, и Россия была права. Что же касается Крыма, они могли бы попросить о многом другом, но продолжали настаивать на возврате полуострова. И это после того, как Россия его обустроила, вложив туда просто огромную кучу денег. Так что возвращение Крыма Украине и ее членство в НАТО — невозможны», — заявил президент США Дональд Трамп.

При этом Дональд Трамп добавил, что европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украиной. Зеленский же «должен показать свою гибкость и пойти на эти уступки ради урегулирования конфликта». Говоря о гарантиях безопасности, Трамп пообещал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

