Путин назвал провокацией слухи о планах России напасть на НАТО

Обвинения в адрес России о том, что она планирует напасть на страны НАТО — провокация, чтобы раздуть несуществующую угрозу. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время встречи с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Какой смысл для нас (России. — Прим. ред.) вообще нападать на Европу и воевать с НАТО? Мне кажется, что это не просто бред. Это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует», — сказал Путин.

Президент объяснил, что западные политики делают это умышленно, чтобы держать в страхе собственное население. Таким образом, жителей заставляют отдавать больше денег на налоги для оборонного сектора.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

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