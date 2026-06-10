«Заставили отдать меня»: встреча с биологической матерью доставила мужчине новую боль

The Guardian: встреча с биологической матерью доставила мужчине новую боль

Многие истории о воссоединении с биологическими родителями выглядят как сюжет для трогательного фильма: долгие поиски, первая встреча, слезы, объятия и ощущение, что утраченная семья наконец-то вернулась. Но в реальности такие встречи далеко не всегда сопровождаются сказочным финалом. Журналист Дэвид Батти рассказал The Guardian свою историю.

Его мать Сьюзан была вынуждена отдать сына на усыновление в 1970-е годы, когда к незамужним беременным женщинам в Британии относились с жестким общественным осуждением. Спустя 30 лет они нашли друг друга, но эта встреча оказалась не исцелением, а началом новой болезненной главы.

Ребенок, которого «выбрали»

Дэвида усыновили в 1974 году. Приемные родители старались воспитывать его как родного сына. Как было принято в то время, они объяснили ему, что он «особенный», потому что его выбрали.

Только позже он понял, что за этой фразой скрывалась огромная потеря. В подростковом возрасте Дэвид начал искать документы об усыновлении и узнал подробности, о которых раньше не знал. Например, что его биологический отец был иранцем. Эта часть происхождения в приемной семье почти не обсуждалась.

Повзрослев, он решил найти биологических родителей, но долго откладывал поиск, пока не почувствовал, что готов к такой встрече.

Мать, которую заставили отказаться от ребенка

В 2004 году Дэвид через организацию помощи усыновленным написал биологической матери. Сьюзан ответила почти сразу.

В первом письме она призналась, что все эти годы думала о сыне и задавалась вопросом, как сложилась его жизнь.

Однако документы об усыновлении открыли более тяжелую картину. По словам Дэвида, в материалах агентства чувствовалось осуждение незамужней молодой женщины. В Великобритании с 1950-х до середины 1970-х около 185 тысяч незамужних матерей подвергались давлению и отдавали детей, которых хотели оставить. Позже парламентское расследование назвало это нарушением права на семейную жизнь.

Сьюзан пыталась забрать сына обратно, но агентство отговорило ее. Его сотрудники убеждали семью, что такой вариант якобы навредит ребенку.

Первая встреча без чуда

Дэвид и Сьюзан встретились в 2005 году в лондонской галерее Tate Modern. Он заранее представлял эту сцену, но вместо радости почувствовал тревогу.

Сьюзан оказалась умной, остроумной, интересной женщиной. Она принесла семейные фотографии, рассказывала о родственниках, искусстве и прошлом. Но уже тогда Дэвид почувствовал: между ними стоит не только время, но и травма, которую невозможно быстро преодолеть.

Поначалу они встречались каждые несколько недель. Обсуждали жизнь, работу, искусство и обстоятельства усыновления. Однако со временем разговоры все чаще сводились к боли Сьюзан.

Она говорила о родителях, которые, по ее мнению, ее не поддержали, о травматичных родах, о записке, которую спрятала в детскую одежду сына, но которую он никогда не получил.

Она хотела младенца

Постепенно Дэвид понял, что мать видит в нем не взрослого человека с собственной жизнью, а потерянного ребенка, которого у нее отняли.

«Она не хотела меня. Она хотела вернуть своего младенца», — сформулировал он позднее.

Сьюзан словно застряла в моменте расставания. Ей было больно, что сын не помнил ее, не нуждался в ней как ребенок и уже имел другую семейную историю.

Напряжение между ними росло.

Разрыв после тяжелого разговора

Переломный момент произошел во время ужина в ресторане. Дэвид назвал Сьюзан своей биологической матерью. Эта формулировка привела ее в ярость.

Она резко заявила, что ненавидит этот термин, а затем сказала сыну, что его отец хотел, чтобы она сделала аборт.

Для Дэвида это стало болезненным ударом. Он воспринял ее слова как скрытый упрек: будто он должен чувствовать себя обязанным ей самой своей жизнью.

После этого их общение стало редким. В конце концов он написал Сьюзан, что больше не может выдерживать ее постоянное возвращение к боли, обидам и семейным конфликтам. Он попросил не связываться с ним, пока сам не выйдет на контакт.

Она больше не написала.

Смерть, о которой он узнал случайно

Спустя годы Дэвид случайно узнал, что Сьюзан погибла. Она умерла в 2022 году после того, как ее сбила машина. Ей было 69 лет.

К тому моменту она сменила имя, переехала в маленькую квартиру и, судя по всему, отдалилась от многих родственников. Похорон не было, а ее прах развеяли на острове Уайт. Дэвид узнал обо всем слишком поздно.

Эта новость заставила его снова пережить потерю. Только теперь это была уже окончательная разлука.

Почему не все воссоединения лечат

История Дэвида Батти показывает, что встреча после усыновления не всегда закрывает старую рану. Иногда она вскрывает сразу две травмы: боль ребенка, который вырос с чувством потери, и боль матери, которую заставили отказаться от младенца.

Без поддержки, терапии и осторожности такая встреча может стать слишком тяжелой для обоих.

Дэвид признает: спустя годы он лучше понимает страдания Сьюзан. Но это не отменяет того, что их отношения стали эмоционально изматывающими.

Воссоединение не стерло прошлое. Оно лишь показало, насколько глубоко оно продолжало жить в них обоих.

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