В Монголии задержали российского физика-ядерщика Ожаровского

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 92 0

По словам ученого, он прибыл в страну по приглашению местных экозащитников.

В Монголии задержали российского физика-ядерщика Ожаровского

Фото: Telegram/Ожаровский/Ozharovsky

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского задержали 19 августа в Монголии сотрудники местной миграционной службы и полиции. Об этом ученый сам рассказал в интервью РБК.

«Монгольские силовики проявили чудеса… шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живет, это не рядом с каким-то городом, не с каким-то предприятием. Это давно брошено еще после развала Советского Союза месторождение», — поделился он.

По словам Ожаровского, он прибыл в страну по приглашению монгольских экозащитников для обследования заброшенных урановых карьеров в пустыне Гоби в районе месторождения Мардай. В ходе работы он измерял уровень радиации с помощью дозиметра, что не требует разрешений или лицензий.

Однако во время исследований к нему подъехала сотрудница миграционной службы, которая потребовала показать паспорт, а затем забрала документ, не объяснив причин задержания. Ученого посадили в автомобиль, направляя к ближайшему пограничному пункту.

Российский ученый предполагает, что мотивом задержания могли стать ложные сведения в монгольских блогах о его связях с российскими спецслужбами или компанией «Росатом». На данный момент Ожаровский опасается возможной депортации, но он намерен обжаловать такое решение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд
19:12
Южный речной вокзал приглашает горожан на научный фестиваль «Дело техники»

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс