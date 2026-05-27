«Была разнорабочим»: Полина Диброва про первый опыт работы

Александра Якимчук

Модели предлагали руководящую должность сразу после окончания школы.

Полина Диброва: на первую работу устроилась в 13 лет

Модель и предприниматель Полина Диброва начала работать в 13 лет. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала от ИВИ «История его служанки».

«Честно говоря, я работаю с 13 лет. Перовая моя работа была разнорабочей. Я убирала в парке, подметала в момент, когда у меня были каникулы летние. Я ходила в бюро трудоустройства специальное. Но 14 лет не было. Меня никуда не трудоустраивали», — вспоминала модель.

Позднее она работала промоутером и даже стала лучшим сотрудником в агентстве. А в 17 лет, когда Диброва оканчивала школу, ей даже предложили должность менеджера. Она должна была руководить другими промоутерами. Но модель отказалась, выбрав образование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Полина Диброва приучает детей к труду и самостоятельности. По ее словам, сыновей не приходится уговаривать разгрузить машину после поездки за продуктами и занести тяжелые пакеты.

Диброва отметила, что старается проводить с детьми как можно больше времени, вовлекаться в их жизнь и общаться.

