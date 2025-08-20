Транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлен

Поставляемая из России по трубопроводу «Дружба» нефть в Венгрию, транзит которой был приостановлен из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), вновь прибывает по назначению. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

После телефонного разговора с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным Сийярто заявил, что Будапешт благодарит российскую сторону за оперативный ремонт не функционирующих в результате аварии систем.

«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба“ были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — добавил он.

До этого представители власти государства сообщали о полной остановке поставок российской нефти по «Дружбе» на неопределенный срок. К тому же через указанный трубопровод сырье поступает и в Словакию.

Накануне украинский дрон атаковал объекты, связанные с функционированием нефтепровода. Из-за повреждений на месте пришлось организовать восстановительные работы. После того как российские специалисты устранили последствия удара, подача нефти в Венгрию была возобновлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия перестала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Причиной стали сбои в системе электроснабжения. При этом уточнялось, что перекачку ресурса в Чехию не прерывали, поскольку оперативные запасы в Словакии оказались достаточными.

