Транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлен

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 56 0

Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.

Транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлен

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поставляемая из России по трубопроводу «Дружба» нефть в Венгрию, транзит которой был приостановлен из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), вновь прибывает по назначению. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

После телефонного разговора с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным Сийярто заявил, что Будапешт благодарит российскую сторону за оперативный ремонт не функционирующих в результате аварии систем.

«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба“ были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — добавил он.

До этого представители власти государства сообщали о полной остановке поставок российской нефти по «Дружбе» на неопределенный срок. К тому же через указанный трубопровод сырье поступает и в Словакию.

Накануне украинский дрон атаковал объекты, связанные с функционированием нефтепровода. Из-за повреждений на месте пришлось организовать восстановительные работы. После того как российские специалисты устранили последствия удара, подача нефти в Венгрию была возобновлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия перестала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Причиной стали сбои в системе электроснабжения. При этом уточнялось, что перекачку ресурса в Чехию не прерывали, поскольку оперативные запасы в Словакии оказались достаточными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд
19:12
Южный речной вокзал приглашает горожан на научный фестиваль «Дело техники»

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс