Шанс 1 на миллион: подробности спасательной операции российской альпинистки

В горах Тянь-Шаня на высоте чуть больше семи тысяч метров со сломанной ногой застряла альпинистка из Москвы. Погода отвратительная, поисковая группа не может подобраться к пострадавшей, и если говорить откровенно, то в таких условиях шансов выжить у нее один на миллион. И она сама это прекрасно понимает, ведь несколько лет назад, в этих же горах у нее на руках умер муж.

За тем как прямо сейчас развивается эта драматическая история следит корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Драма в горах Тянь-Шаня. За судьбой российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на высоте семь тысяч метров, следит весь мир. Без еды и воды со сломанной ногой, одна в палатке она уже неделю ждет помощи. Но спасателям пока не удается до нее добраться.

Для Натальи Наговицыной горы — особая страсть. Они помогли ей найти вторую половинку. Муж Сергей тоже был альпинистом. Вместе они покорили много вершин, но одна из них разлучила пару навсегда. Сергей погиб в августе 2021 года во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Мужчину настиг инсульт. Он умер на руках у супруги, которая до последних минут была с ним. А позже сняла об этом фильм.

Спустя год Наталья сюда вернулась. В память о погибшем муже установила именную табличку. Свои восхождения продолжила. Отправившись на пик Победы, была уверена, что покорит и его. Ведь она опытная альпинистка. Но это восхождение превратилось в испытание на грани жизни и смерти. Перелом ноги Наталья получила 12 августа. Ее напарник оказал первую помощь и отправился за спасателями.

«На моей практике не было, чтобы люди застревали на 7 тысячах. Их обычно спускали сразу, но это всегда были другие пики. Пик Победы — это серьезная гора с очень сложным рельефом, особенно вершины. По вот по этому ребру нужно идти 3 километра на высоте 7 тысяч метров. А, учитывая, что туда надо еще лезть, тратить силы, это… То есть вот этот участок, условно 3 километра, нужно идти целый день», — рассказал гид, альпинист Тимур Малахунов.

Пик Победы, высота которого 7439 метров, считается крайне опасной вершиной. За все время восхождений там погибло более 70 человек. Те, кто пытались спасти Наталью, тоже оказались в западне. 19 августа стало известно о гибели итальянца, который пытался вызволить россиянку.

В последний раз крупномасштабная спасательная операция была предпринята 16 августа на вертолете Министерства обороны. Но из-за тяжелых метеоусловий вертолет не смог справиться с управлением и совершил жесткую посадку, в результате чего пострадали капитан экипажа и спасатель частной туристической фирмы. Следующая операция будет предпринята согласно погодным условиям.

«Пик Победы имеет такую специфику, что до вершины идут достаточно пологие гребни. Очень быстро подъем до 7 тысяч. И дальше на высоте 7 тысяч долгий-долгий, тяжелый, около 10 километров по сугробам, по снежным карнизам, подход к вершине. Это очень-очень серьезное испытание для альпинистов. Еще раз повторюсь, не все восьмитысячники настолько сложны, как пик Победы», — подчеркнул альпинист Денис Киселев.

Связи с Наговицыной сейчас нет. Из вещей у нее — только спальный мешок и палатка.

«Там есть много этапов, помимо того, что у тебя может что-то случиться, соответственно связанное со здоровьем, потому что это все-таки очень большая высота, сильные ветра и так далее. Помимо этого, там есть ледопад Звездочка, ледопад перед перевалом Дикий, и это огромные глыбы льда», — сказал Игорь Коровин, знакомый Натальи.

Сейчас в горах Тянь-Шаня развернулась большая спасательная операция. Минобороны Киргизии вертолетами вывозит альпинистов, застрявших на склонах. Шесть рейсов за сутки — и 62 спасенных.

Близкие Натальи Наговицыной надеются только на чудо, ведь против альпинистки играет буквально все: время, экстремальный холод и нехватка кислорода на высоте семи тысяч метров.