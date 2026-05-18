Трагедия на Пышме: в реке нашли тело ребенка

Дарья Орлова

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

В Свердловской области спасатели обнаружили в реке Пышме тело ребенка. О происшествии сообщили в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, трагедия произошла 17 мая в городе Сухой Лог. Из воды подняли тело мальчика 2013 года рождения.

Сейчас на месте работают специалисты, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи и сотрудники экстренных служб выясняют, как ребенок оказался в воде.

После пожара на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии спасатели обнаружили тела троих сотрудников предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Транснефть-Урал».

В компании заявили, что семьям погибших окажут необходимую помощь, включая социальные выплаты и корпоративную поддержку. Поиски еще одного сотрудника, который пропал после ЧП, продолжаются.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли 13 мая на объекте под Уфой во время проведения работ по очистке оборудования. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать нарушение технологических требований.

