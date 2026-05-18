Инвесторы из трех стран готовы вложиться в развитие Северного морского пути

Интерес к арктическому маршруту вырос на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Инвесторы из ОАЭ, Индии и Китая готовы вложиться в развитие Северного морского пути

Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке интерес к Северному морскому пути резко вырос. Мировые игроки видят в нем надежную и выгодную альтернативу для доставки грузов.

Как пишут сегодня «Известия», инвесторы из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов готовы вкладываться в развитие портовой инфраструктуры.

Тем временем Россия уже наращивает ледокольный флот для беспрерывной навигации и готовится к масштабному расширению. Как заявили в Минтрансе, в СМП хотят интегрировать железнодорожные, автомобильные и речные перевозки. Арктические порты соединят с сибирскими реками. Что, в том числе, откроет новые возможности для российских регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран хочет взимать плату за интернет-кабели, проложенные по дну Ормузского пролива. Как пишет CNN, исламская республика выставила мировым IT-гигантам ряд требований, включая плату за использование проводной системы и передачу обслуживания инфраструктуры иранским специалистам. Власти страны рассчитывают зарабатывать на этом до 15 миллиардов долларов в год.

По дну пролива проходят подводные кабели, через которые проходит до 20% мирового трафика между Европой и Азией. Главный риск — возможные сбои глобального интернета. Любое давление на ключевые магистрали связи может ударить по облачным сервисам, банкам, международной торговле и работе крупнейших IT-платформ.

