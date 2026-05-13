Есть права, но не могу сесть за руль: как новичку побороть страх водить машину

Существует официальный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В него входят серьезные проблемы со зрением, слухом, психические расстройства, эпилепсия, прием определенных веществ и лекарств, влияющих на концентрацию. С этим все ясно: если здоровье не позволяет — за руль нельзя, таковы требования безопасности.

Но есть и другая категория людей. Те, кто физически водить может, а психологически — нет. Почему после долгожданного получения прав некоторые так никогда их и не используют, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила психолог, психосоматолог и EMDR-терапевт Анастасия Суфиева.

Что объединяет людей, которые боятся водить

Люди, которые после сдачи на права не решаются сесть за руль, психологически находятся совсем в другом месте. Все сомнения, страхи и неуверенность в себе выходят наружу в первые же минуты стрессовой ситуации.

«Связь между стилем вождения и стилем жизни гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Когда человек садится за руль, он не может скрыть, кто он есть на самом деле», — рассказала психолог.

Людей, которым психологически сложно за рулем, объединяют следующие качества:

Неумение жить без одобрения окружающих. На дороге такие люди ведут себя так, будто спрашивают у каждой машины разрешения проехать. Эти люди не доверяют своему видению ситуации, не верят в свои решения. И каждый сигнал позади только убеждает их в собственной неправоте; Отсутствие жизненных приоритетов. За рулем такие люди будут метаться между полосами, потому что у них нет четкого маршрута ни в жизни, ни на дороге.

«Они реагируют на внешние обстоятельства вместо того, чтобы действовать из собственного опыта. А тот, кто привык игнорировать свои потребности, желания и внутренний голос, будет нервничать не потому, что не знает правила, а потому, что ему кажется, будто он вообще не имеет права находиться на этой дороге», — пояснила Суфиева.

Какие три типа людей не сядут за руль без терапии

Некоторые действительно без терапии не способны водить, потому что не управляют своей жизнью. Чувство полной беспомощности переносится на каждый аспект их деятельности, включая вождение.

«Я же знал, что я не способен»

Первый тип — те, кто потерял себя в ожиданиях других. Они прошли все курсы, выучили все правила, но, сидя за рулем, чувствуют себя самозванцами. Их самооценка настолько зависит от мнения окружающих, что они не могут принять решение без внутреннего диалога.

«На экзамене это выглядит как паралич. Например, женщина видит, что нужно повернуть налево. Вместо того чтобы выполнить маневр, она ждет, пока инспектор подтвердит, что решение верное. В этом ожидании она теряет минуты, совершает ошибку, и ее страхи подтверждаются», — описала эксперт.

«Я знаю, как водить, но я не могу себя заставить»

Второй тип — те, кто живет в постоянной тревоге. Для них дорога — не путь, а поле боя. Каждая машина — потенциальная угроза, каждый поворот — возможность катастрофы. Их нервная система находится в постоянной боевой готовности. Когда такие люди садятся за руль, тревога лишь усиливается.

Их тело в машине физически не верит, что оно в безопасности. Пока это убеждение не изменится, никакие техники вождения не помогут.

«Я не знаю, зачем мне это»

Третий тип — те, кто не знает, зачем им вообще это нужно.

Эти люди сдают на права, потому что так принято, но глубоко внутри у них нет ясности, зачем им управлять автомобилем. Когда они садятся за руль, это чувство пустоты становится невыносимым. Они не управляют машиной, они не управляют своей жизнью — просто дрейфуют.

Как перебороть страх вождения

Многие новички допускают типичную ошибку: они либо вообще не ездят, и тогда страх только растет, либо ездят слишком агрессивно, пытаясь таким образом перебороть себя. Правильный подход — системный и спокойный.

«Начинать нужно с малого. Не с трассы и не с часа пик в городе, а с пустой парковки. Потом — тихая улица, затем — более оживленная. И каждый день немного дальше, но без спешки», — отметила Суфиева.

Так тело и разум привыкнут к новой реальности. Если в один из дней сесть за руль вновь покажется особенно тяжело — есть смысл передохнуть.

«Страх, который игнорируют, становится травмой. Страх, который уважают, становится учителем», — подчеркнула психосоматолог.

Также полезно найти себе компанию: не инструктора, а просто человека, с которым комфортно и безопасно.

Какая психотерапевтическая техника поможет перебороть страх вождения

Существует психотерапевтическая техника EMDR, или ДПДГ — десенсибилизация и переработка движением глаз. Изначально она была разработана для работы с травмой, но невероятно эффективна и при тревоге.

«Результат такой: то, что раньше вызывало панику, становится просто информацией. Вы понимаете свой страх, но он теряет эмоциональный заряд. Вы можете сидеть за рулем спокойно, потому что ваша нервная система больше не воспринимает это как угрозу», — пояснила эксперт.

Как предотвратить появление страхов на этапе обучения

Первым делом в автошколах обычно обсуждают количество практических часов. Чем больше часов, тем больше отработанных элементов, практики, навыков вождения. Со временем вырабатывается привычка к непредсказуемости окружающих водителей, что уменьшает страх.

Минимальный курс подойдет тем, кто уже раньше учился в автошколе, или тем, кто меняет иностранные права на российские, но никак не новичкам.

Также при покупке курсов могут навязать скрытые доплаты, не прописанные в договоре.

А вот некачественное преподавание теории и недокат практических занятий — признаки уже недобросовестного преподавания. Если инструктор с первых занятий не проявляет интереса или повышает голос, лучше сразу попросить поменять его.

В каком возрасте менее страшно сесть за руль

Чем моложе, тем легче учиться, в юности меньше опыта и меньше страхов.

Заниматься в автошколе можно с 16 лет и даже сдать экзамен в ГИБДД, но с нотариально заверенным письменным разрешением родителей. Однако сами права выдадут только в день совершеннолетия.

Чтобы за полтора-два года не растерять навыки, лучше хотя бы раз в месяц брать занятия с инструктором — самостоятельные поездки с родственниками за рулем в этот период запрещены.

Но с юными водителями тоже есть подвох. После сдачи экзамена в ГИБДД не стоит откладывать покупку автомобиля. Страх перед городом чаще всего возникает у тех, кто затянул с приобретением машины.

В какое время года в автошколе дадут больше практики

Учиться водить лучше в прохладное время года.

Зимой намного сложнее условия: гололед, снегопад, не видно разметку даже. После сложного зимнего обучения легче и спокойнее в бою — а это очень важно для водителя, только привыкающего к быстрому ритму дорог.

А вот люди, которые учатся летом, чаще всего становятся «подснежниками» — теми, кто боится ездить именно зимой.

Кстати, посещение занятий не привязано к прописке. Поэтому зимой можно найти автошколу поближе к месту проживания — так проще будет выбираться из дома в стужу.

Сдавать экзамен тоже возможно в любом ГИБДД страны. Для этого кандидат в водители платит госпошлину, и Госавтоинспекция делает запрос в ту автошколу, где проходило обучение, там дают ответ — и все! Можно сдавать не по прописке.

Утвержденные маршруты экзамена часто публикуют на «Госуслугах» или в самом подразделении ГИБДД. А сдавать экзамен теперь можно в любом отделении страны, независимо от прописки, — достаточно заплатить госпошлину и запросить данные из автошколы.

Какие знаки могут пугать новичков в начале вождения

Самые сложные для новичков знаки связаны с остановкой и стоянкой:

«Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» часто путают, хотя у них разные зоны действия и исключения;

Знаки с дополнительными табличками вызывают затруднения: новички не всегда понимают, как интерпретировать комбинации;

Знак парковки в сочетании с другими указателями тоже может запутать;

Знак «Движение без остановки запрещено». На экзамене часто боятся останавливаться перед этим знаком и лишь замедляются — это грубейшая ошибка. Увидев табличку, надо полностью остановиться и, только убедившись в безопасности, продолжать путь.

Чтобы не ошибаться, лучше разбирать реальные дорожные ситуации. Проезжая по городу, проговаривать себе вслух, какие знаки действуют на данном участке и как они влияют на правила движения.

Еще закрепить теорию на практике поможет:

Наблюдение за опытными водителями. Полезно обращать внимание, как они реагируют на знаки, перестраиваются, оценивают дистанцию;

Тренировки в разных условиях. Можно, например, самостоятельно попросить инструктора провести занятия в час пик или на сложных перекрестках;

Записывать вопросы. Все непонятное на уроке лучше разобрать, чтобы не забыть проблемные места, иначе они всплывут в неподходящий момент.

Что изменилось в процедуре сдачи на права в 2026 году

С 28 мая 2026 года на сайте ГИБДД начнет публиковаться федеральный рейтинг автошкол. При его составлении будут учитывать долю выпускников, сдавших экзамен с первого раза, и аварийность по их вине. А в сами программы обучения добавили темы об опасном вождении и правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах.

Обновления коснулись и самого экзамена:

Сократили срок на первую попытку сдачи практики. После 12 мая 2026 года у кандидатов будет всего 60 дней, чтобы сдать практический экзамен после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода;

Добавили новое условие пересдачи теории. Если кандидат не уложится в отведенные полгода на сдачу практики, ему придется заново сдавать теоретический экзамен;

Ввели запрет на использование электроники во время теоретической части экзамена. Если у экзаменуемого обнаружат гаджеты, его результаты аннулируют, а пересдать экзамен разрешат лишь через год. Для контроля во всех аудиториях установят камеры и микрофоны.

А с 1 марта 2027 года запланирован полномасштабный переход на электронные медицинские справки. Данные о медосмотрах по форме 003-в/у будут передавать напрямую из Минздрава в Госавтоинспекцию. При наличии электронных сведений бумажные справки на экзаменах требовать перестанут.

А если заключение о прохождении врачебной комиссии уже есть в ЕГИСЗ (Единой системе здравоохранения), медсправка вообще не потребуется.