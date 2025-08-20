Облигации как золото: какие инструменты вложений стали наилучшими

Биткоин показал самую высокую доходность во всех категориях

В июле 2025 года динамика на российском финансовом рынке оказалась разнонаправленной. Ключевыми событиями стали ослабление рубля, которое прервало его семимесячный тренд на укрепление, а также продолжающийся рост на рынке долговых инструментов. Эти процессы, как отмечается в обзоре рисков финрынков от ЦБ, связаны с понижением ключевой ставки Банка России и устойчивым замедлением инфляционных процессов.

Анализ более длительного отрезка времени показывает, что наиболее доходными в последнее время были вложения в ОФЗ, корпоративные облигации, золото и рублевые ПИФы. Вне конкуренции оказался биткоин — его рост был вызван факторами, не связанными с внутренней ситуацией в РФ. Подробности о ситуации на рынке и перспективных активах — в материале «Известий».

Рубль: впервые на снижение

www.globallookpress.com/ Nikolay Gyngazov

По оценке Центробанка, главным трендом июля стало ослабление рубля. К доллару он подешевел на 4,3%, до отметки 81,83, а к юаню — на 3,9%, до уровня 11,37. Причинами стали рост интереса компаний к валюте в конце месяца и укрепление мирового долларового индекса. Впрочем, в начале августа нацвалюта частично отыграла потери.

Стоит отметить, что объем продажи валюты экспортерами остается высоким. В мае 2025 года доля чистых продаж к общей валютной выручке крупнейших компаний-экспортеров составила 86%. Хотя ЦБ недавно отменил обязательную продажу валютных поступлений, ранее этот показатель был на уровне 36%. Это указывает на то, что регулятор уверен в устойчивости валютной ликвидности на рынке.

Рост на рынке гособлигаций продолжился благодаря дальнейшему снижению ключевой ставки. Доходность по ОФЗ сократилась в среднем на 89 базисных пунктов, особенно — по краткосрочным выпускам. Минфин смог разместить ОФЗ на сумму 789,3 млрд рублей, что составило более половины плана на квартал — интерес высокий. На корпоративном долговом рынке объем вырос до 31,46 трлн рублей (+929 млрд). Доходность этих бумаг сократилась заметнее, чем у ОФЗ — на 207 пунктов до уровня 16,03%, что привело к сужению риск-премий.

На фондовом рынке Индекс Мосбиржи снизился на 4%, до уровня 2732,1 пункта. Причины — неопределенность на геополитической арене и ожидания новых санкций. Больше всего потеряли акции нефтегазовых (-6,7%), финансовых (-6,2%) и транспортных (-6,1%) компаний. Положительную динамику показал лишь IT-сектор (+6%). На ситуацию влияли колебания цен на нефть и замедление экономического роста.

Кто покупал активы

ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Коротаев

Физлица по-прежнему ориентированы на осторожные стратегии: основная часть вложений направлялась в рублевые депозиты и счета, рост которых составил 752 млрд рублей. Также значительно увеличились вложения в облигации: объем чистых покупок корпоративных бондов достиг рекордных 90,9 млрд рублей, а ОФЗ — 65,3 млрд. При этом интерес к акциям остался умеренным — плюс 15,2 млрд.

Спрос на валюту со стороны бизнеса вырос на 32% и составил 2,1 трлн рублей. Население приобрело иностранной валюты на сумму 119,5 млрд рублей (+53%). Особенно активным оказался рынок цифровых финансовых активов — объем размещенных ЦФА во втором квартале увеличился на 86% и достиг 514 млрд рублей. Главными эмитентами и инвесторами выступают банки и юридические лица.

Наиболее доходные вложения

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В июле лидерами по доходности стали замещающие облигации, прибавившие 6,4%. Это стало возможным благодаря снижению ставок и ослаблению рубля, повлиявшему на переоценку валютной составляющей. Высокий результат показали акции компаний из IT-сектора (+6,1%), которые продолжили восстановление после затяжной коррекции, начавшейся в начале года. Корпоративные облигации обеспечили доход до 5,2%, в зависимости от кредитного рейтинга: «А» — 5,2%, «ВВВ» — 4,9%, «ААА» — 3%.

Если рассматривать период последних 12 месяцев, самыми доходными оказались ОФЗ — прирост составил 27,4%, что стало возможным за счет многократного снижения ключевой ставки. Корпоративные облигации с рейтингами «ААА», «АА» и «А» показали доход от 24 до 26,5%. Инвестиции в золото принесли 24,6% прибыли — на фоне исторических максимумов на мировом рынке и роста интереса к защитным активам.

Биткоин оказался абсолютным лидером с приростом в 66% за год. Причиной стала смена власти в США — администрация Трампа активно поддерживает криптовалюту. Новое законодательство, принятое в Штатах, фактически легализует «крипту». Кроме того, усиливающаяся геополитическая нестабильность усиливает недоверие к традиционным валютам. Однако волатильность криптовалют по-прежнему крайне высока, в отличие от золота.

Рост сменяется снижением

© РИА Новости/Илья Наймушин

Будут ли текущие тенденции сохраняться до конца года? По мнению Ивана Дубинина, замруководителя управления инвестиционного консультирования ФГ «Финам», по всем направлениям наблюдается постепенное снижение доходностей.

"Все доходности надежных эмитентов с погашением дальше декабря 2025 года снизились в уровень 14–15% годовых (по сравнению с 22–23% годовых и выше на начало года). Дальнейшая динамика этих инструментов (в том числе облигаций с погашением через 1–2 года) будет зависеть от уровня инфляции и от геополитической обстановки", — считает эксперт.

По его мнению, разумно включать в портфель акции, которые смогут выиграть от возможного снятия санкций и расширения внешнего спроса — на уровне 25–30% от объема активов.

"Как защитный инструмент можно рассмотреть покупку валютных облигаций, привязанных к курсу ЦБ. Учитывая низкий курс доллара и доходность на уровне 7%, нам кажется, они вполне могут потягаться в цифрах с рублевыми облигациями при доходности последних 14% годовых — к тому же учтем защитный эффект от резкого скачка курса", - заключил аналитик.