Певец Эрнесто Барахас был застрелен на западе Мексики

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 89 0

Ранее исполнитель получал угрозы от местного картеля.

Певец Эрнесто Барахас застрелен на западе Мексики

Фото: © Getty Images/JC Olivera / Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Эрнесто Барахас, основавший музыкальную группу Enigma Norteño, застрелен неизвестными в штате Халиско на западе Мексики. Об этом стало известно из сообщения газеты Milenio.

Уточнялось, что до этого исполнитель получал угрозы от местного картеля. В 2023 году концерт его группы отменился по причине опасности для жизни звезды.

По предварительным данным, Барахаса вместе с другим неназванным мужчиной могли убить во время вооруженного нападения, когда собирались сесть в автомобиль. В настоящий момент полиция проводит расследование.

Группа Enigma Norteño была основана в 2004 году. За последние годы музыкальное объединение получило известности, в особенности в США, и добилось успехов. Песни группы звучали по радио.

В официальной соцсети у объединения более миллиона подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера из мультсериала «Царь горы» Джонатана Джосса застрелили в Техасе. Убийцей мог быть сосед знаменитости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости