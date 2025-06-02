Актера из мультсериала «Царь горы» Джонатана Джосса застрелили в Техасе

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 14 0

Предположительно, убийцей является сосед знаменитости.

Актера из мультсериала «Царь горы» Джонатана Джосса застрелили в Техасе

Фото: Кадр из х/ф «Abduction of the Fourth Kind», реж.: Brett Wilson Sr, 2022 г.

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В Сан-Антонио, штат Техас, Джонатан Джосс, известный по роли Джона Редкорна в мультсериале «Царь горы», был застрелен. Об этом стало известно 2 июня из сообщения на портале TMZ.

Согласно данным портала, Сигфредо Альварес-Сега, сосед Джонатана Джосса, совершил убийство в результате конфликта. После этого Альварес-Сега уехал с места преступления на автомобиле.

Сообщается, что правоохранительные органы задержали человека, который, предположительно, причастен к инциденту, и начали расследование. В данный момент проводится опрос свидетелей для установления всех обстоятельств произошедшего.

Джонатану Джоссу было 59 лет. В его фильмографии есть такие известные работы, как «Царь горы», «Железная хватка» и «Великолепная семерка». Кроме того, он снимался в сериалах «Парки и зоны отдыха», «Талса Кинг» и «Рэй Донован».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Кристины Белой. Ей было 24 года, она скончалась после падения в ванной.

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