Голубая Луна встряхнет жизнь всех знаков зодиака: гороскоп на 31 мая

Полнолуние 31 мая 2026 года, известное как Голубая Луна, будет особенным: на него повлияют трансурановые планеты с тяжелой энергетикой.

Это время связано с интуицией и самоанализом, однако знакам зодиака все равно стоит быть аккуратнее в резких движениях, необдуманных словах.

Об этой и других тонкостях представителей четырех стихий эксклюзивно для 5-tv.ru предупредила астролог Лилия Зарипова.

В каком случае полнолуние называют Голубой Луной

Название «Голубая Луна» не означает изменение цвета спутника Земли. Наименование тесно связано с распространенным английским выражением «Once in a blue moon» («Однажды на Голубую Луну»), что означает «почти никогда, очень редко».

При этом, если в атмосфере присутствуют мелкие частицы, такие как дым или пепел, Луна может действительно приобретать голубоватый оттенок. Такой оптический эффект возможен, например, после крупных лесных пожаров или вулканических извержений.

Из-за извержения индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году Луна выглядела синей на протяжении нескольких лет из-за большого количества пепла в атмосфере.

Когда можно увидеть Голубую Луну

Голубая Луна бывает двух типов — сезонная и календарная. В первом случае — это третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне, в котором есть четыре полнолуния. Во втором случае, календарная голубая Луна — это второе полнолуние в одном календарном месяце, что происходит относительно редко.

Обычно в каждом месяце бывает только одно полнолуние, но в некоторых месяцах может происходить два, и тогда второе полнолуние и называется «голубой Луной». Оба этих явления представляют интерес для астрономов и любителей наблюдения за ночным небом.

В 2026 году Голубая Луна календарная, и будет она 31 мая 2026 года в 11:45 мск.

Чем выделяется Голубая Луна 31 мая 2026 года

Полнолуние 31 мая 2026 года выпадет на знак Стрельца — огненный, динамичный и неугомонный.

«То есть, это про масштаб, про интуицию, про то, что нужно посмотреть внутрь себя и про прорыв», — подчеркнула Зарипова.

Голубая Луна принесет с собой дух приключений. На первый план выйдет жажда смелых свершений.

Но аспект Урана предупреждает о возможных травмах и аварийно‑опасных ситуациях. Это значит, что знакам зодиака нужно беречь себя, проявлять осторожность с электричеством и всем, что может привести к неожиданным последствиям.

Овны — гороскоп на Голубую Луну 2026

У Овнов в период Голубой Луны фокус сместится на денежные средства.

Стоит записывать все расходы и доходы, а также быть начеку.

«Вертите головой на 360 градусов и смотрите, где еще можно подзаработать, где еще можно попытать удачу», — сказала астролог.

При этом важно избегать резких, быстрых, импульсивных решений в плане расходов.

Тельцы — гороскоп на Голубую Луну 2026

Для Тельцов акцент сместится на личность и профессиональные навыки. Пора перестать стесняться заявлять о себе, и тогда получится монетизировать умения.

«Если вы чему-то можете обучить, смело говорите об этом, что вы набираете группу, курсы или просто консалтинг», — отметила Зарипова.

Кроме того, Тельцам захочется заняться своей внешностью и стилем — хорошей идеей будет посещение косметолога.

Близнецы — гороскоп на Голубую Луну 2026

Первая половина месяца для Близнецов — время проявить себя, заявить о своих навыках.

Голубая Луна — подходящий период для работы над собой: возможно, стоит сходить к психологу, поговорить о своих проблемах или даже обратиться к эзотерике.

Во второй половине месяца коммуникабельность снизится — Близнецам потребуется время для размышлений о душе, возникнет желание уйти в отшельничество и ощутить одиночество.

Раки — гороскоп на Голубую Луну 2026



Раков ждет влияние Юпитера во втором доме — это сфера денег, которая расширит доходы. Однако нужно контролировать расходы.

Венера, планета любви и красоты, тоже окажет влияние: одинокие Раки могут встретить свою половинку, если попробуют ходить на свидания, посещать выставки и концерты.

«Вы будете в глазах людей очень красивы, привлекательны. Пользуйтесь этим», — подсказала астролог.

Раки почувствуют потребность в спокойствии и расслаблении. Им захочется уюта и тишины. Чтобы улучшить свое состояние, стоит чаще гулять на свежем воздухе.

Львы — гороскоп на Голубую Луну 2026

Львы в этот период будут раскрываться среди друзей и в новых коллективах.

«Нужно рассказывать о себе, нужно хвалить себя», — посоветовала Зарипова.

Ожидается много поездок — все они важны для получения нового опыта.

Девы — гороскоп на Голубую Луну 2026

Девам месяц благоволит в карьере. Время активно работать, вести переговоры с начальством.

Если давно хотелось повысить зарплату или обсудить карьерный рост — сейчас подходящий момент. Безработным стоит подавать резюме и искать новые направления деятельности.

«Сатурн ушел от Дев, и им прямо открыты все дороги», — пояснила астролог.

После двух лет препятствий наступает период перемен.

Весы — гороскоп на Голубую Луну 2026

Весам стоит задуматься о путешествии или бронировании тура. Также это время подходит для размышлений об образовании: возможно, знак зодиака захочет сменить профессию или выбрать вуз.

Карьерный рост тоже вероятен — в Голубую Луну Весам стоит рассказать начальству о своих заслугах и попросить другую должность.

Личная жизнь тоже порадует событиями, если воздушный знак не будет отказываться от свиданий. Кроме того, Весов потянет к размышлениям о мироздании и мировоззрении, возможно, даже о религии.

Скорпионы — гороскоп на Голубую Луну 2026

Скорпионов ждет финансовый шторм: придется думать, где взять больше денег. Но это хороший момент для анализа доходов, который в дальнейшем даст шанс масштабировать свои навыки.

Некоторые Скорпионы обрадуются улучшению финансовой ситуации у партнера.

В работе тоже открываются возможности: можно найти новые источники дохода или взять подработку.

Стрельцы — гороскоп на Голубую Луну 2026

У Стрельцов благоприятное время для работы с клиентами. Можно расширять услуги, заявлять о себе и делать рассылки.

«Отличное время у Стрельцов для того, чтобы запустить рекламную акцию, кампанию и даже подать в суд, если вы хотите его выиграть», — сказала Зарипова.

Стрельцов будут замечать — и этим стоит пользоваться.

Козероги — гороскоп на Голубую Луну 2026

Козерогам стоит быть аккуратнее со здоровьем: не простужаться, принимать витамины и БАДы.

Работы в период Голубой Луны будет много, и земному знаку зодиака лучше не переутруждаться. Тем, кто связан с бизнесом, улыбнется удача: появится возможность расширить дело и увеличить прибыль.

Козероги-родители будут много времени уделять детям: малышей можно и побаловать, сводить в парки и рестораны. О семье и второй половинке задумаются и одинокие Козероги.

Также это подходящее время, чтобы задуматься о расширении жилья.

Водолеи — гороскоп на Голубую Луну 2026

Водолеям предстоит время поездок, обучения и общения с родственниками.

«Больше времени уделяйте этому. Также бронируйте туры, покупайте новые курсы, больше общайтесь со школьными и университетскими друзьями, с соседями», — посоветовала астролог.

На Голубую Луну интеллектуальной и социальной активности будет много. Также появится желание облагородить жилище: сделать ремонт, купить декор или пригласить дизайнера.

Рыбы — гороскоп на Голубую Луну 2026

Рыбам Голубая Луна благоволит в финансах: возможна премия, возврат долга или неожиданный подарок.

Но стоит и задуматься о будущем: как дальше развивать финансы и искать дополнительный доход. Голубая Луна — время для развития личного бренда и профессионализма. Тем, кто работает с клиентами, стоит искать новых заказчиков.

Рыбам пора начать говорить о своих заслугах. Если есть склонность их обесценивать, можно записать достижения и поделиться ими в соцсетях, с друзьями и коллегами.