Мощный грохот и вибрация: огромный метеор взорвался в небе в США

Анастасия Антоненко
Изначально многие жители приняли произошедшее за взрыв или землетрясение.

В небе над американским штатом Массачусетс взорвался крупный метеор, мощность которого специалисты НАСА оценили примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, небесное тело вошло в атмосферу Земли со скоростью порядка 120,7 тысячи км/ч, и разрушилось на высоте около 64 км над северо-востоком штата.

Вспышка с последующим взрывом вызвали мощный грохот и вибрацию, которые ощутили жители Новой Англии. Многие очевидцы приняли произошедшее за взрыв или землетрясение. Однако геологическая служба США не зафиксировала сейсмической активности.

Согласно информации Американского метеорного общества (AMS), диаметр космического объекта составлял около 0,9 метра. Небесное тело пролетело над границей Массачусетса со штатом Нью-Гэмпшир. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам сотрудника AMS Роберта Лансфорда, метеор был «определенно больше обычного огненного шара» и, вероятнее всего, полностью сгорел в атмосфере или упал в океан.

Как ранее писал 5-tv.ru, астероид Апофис не упадет на Землю в 2029 году. Эту информацию подтвердили актуальные расчеты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) и Европейского космического агентства (ESA).

