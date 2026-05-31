ВС США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США уничтожили судно предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане. Операция была проведена 30 мая по вашингтонскому времени. Об этом сообщило южное командование Пентагона на странице в соцсети X.

«По указанию командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Л. Донована Объединенная оперативная группа „Южное копье“ провела смертоносный кинетический удар по судну», — сказано в посте.

По информации ведомства, в результате операции погибли три человека, которые в тот момент находились на судне. С американской стороны пострадавших нет.

Атакованный корабль, как подчеркнули в Пентагоне, следовал по известному маршруту наркотрафика. Это не первый раз, когда военное командование США сообщает об ударе по лодке предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане. До этого, в начале мая 2026 года, американцы уничтожили катер, который, по их данным, перевозил запрещенные вещества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении нанести удары по наркокартелям на суше. По его словам, Вашингтон хочет расширить борьбу и вывести ее за пределы Карибского бассейна. Глава Белого дома не скрывал: он планирует масштабную операцию в Латинской Америке.

