Лавров: РФ никогда не забудет подвиг солдат КНДР в Курской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Глава российского МИД обменялся посланиями с иностранной коллегой в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова.

Лавров отметил подвиги солдат КНДР в Курской области

Фото: ТАСС

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обменялись телеграммами по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова. Текст посланий приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сегодня традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные нашими предками, укрепляются участием северокорейских солдат в операции по освобождению Курской области, оккупированной украинскими неонацистскими элементами. <…> Российский народ никогда не забудет подвиг северокорейских солдат», — написал Лавров.

Он также затронул в своем послании Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ и дал обещание «сделать все возможное» для его реализации.

Ответ от главы МИД КНДР пришел на следующий день. В нем она выразила уверенность в том, что партнерство между двумя странами в будущем будет только крепнуть и расширяться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР.

