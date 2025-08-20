Александровск-Сахалинский признали городом с самым длинным названием в России

Город Александровск-Сахалинский, находящийся на Дальнем Востоке России, получил статус города с самым длинным названием в стране. Об этом РИА Новости сообщили в Росреестре, сославшись на сведения из Государственного реестра географических наименований.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», — сказано в сообщении.

Общее количество городов России — 1242.

Александровск-Сахалинский — город в России на западном побережье острова Сахалин. Он находится в Сахалинской области, на берегу Татарского пролива, примерно в 561 км к северу от Южно-Сахалинска. Город был основан в середине XIX века, точная дата основания спорна — названы разные года: 1862, 1864 и 1869.

Название город получил в честь российского императора Александра II. Изначально он создавался как военный пост в 1881 году и впоследствии стал центром сахалинской каторги, где содержались и работали заключенные на лесозаготовках и угольных копях. После революции 1905–1906 годов каторга была закрыта, а город продолжил развиваться как административный центр региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.