Неизвестный объект рухнул и взорвался в Мазовецком воеводстве Польши

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Обломки исследуют специалисты.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

В Мазовецком воеводстве Польши в районе села Осины Луковского района упал и взорвался неизвестный летающий объект. Предположительно, он имеет неприродное происхождение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.

«Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», — рассказал источник агентства.

Объект приземлился на кукурузном поле. В результате взрыва были повреждены окна в трех домах. Пострадавших среди людей нет. Специалисты проводят исследование обломков и прилегающей территории для выяснения причины происшествия и возможного происхождения объекта.

Польские военные сообщили, что за прошедшую ночь нарушений воздушного пространства страны не зафиксировано.

«Нарушений воздушного пространства Польши прошлой ночью не зафиксировано ни со стороны Украины, ни со стороны Белоруссии», — говорится в сообщении Оперативного командования видов вооруженных сил.

С точки зрения военных, неопознанный объект может оказаться авиационным двигателем.

