«Огненная» питьевая вода потекла из скважин в ростовском поселке Раково

Воспламеняющаяся жидкость может вызывать онкологию.

Горючая вода обнаружена в колодцах в поселке Раково Ростовской области

В Ростовской области из скважин и колодцев поступает огненная вода. Она воспламеняется, если поднести спичку. На горючую жидкость из кранов жалуются жители поселка Раково.

Люди опасаются пить такую воду. За разъяснениями они обратились на расположенную поблизости нефтебазу. Но там обвинения отвергли. Между тем, специалисты Минприроды взяли пробы воды и подтвердили, что скважины действительно загрязнены нефтепродуктами.

