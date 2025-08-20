Брат главкома ВСУ Сырского сообщил о тяжелом состоянии отца

Родитель украинского военнослужащего проходит лечение в Москве.

Брат главкома ВСУ Сырского сообщил о тяжелом состоянии отца

Отец главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского находится при смерти. Об этом сообщил брат главкома ВСУ Олег в разговоре с РИА Новости.

Отец украинского генерала страдает заболеванием головного мозга, осложненным последствиями перенесенного коронавируса. Врачи в Москве оказали ему необходимую помощь, и сейчас его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. После информации о находящемся при смерти отце Александр связался с родителями.

Ранее главнокомандующий ВСУ организовал лечение отца, переведя около 2,5 миллиона рублей на медицинские расходы. Сначала пенсионер проходил лечение во Владимирской области, затем его отправили в Москву для более квалифицированной реабилитации.

Отношения Александра Сырского с родителями значительно осложнились из-за разногласий по поводу ситуации на Украине. После начала спецоперации в феврале 2022 года генерал сократил общение с семьей.

Александр Сырский — родился в 1965 году во Владимирской области, служит в ВСУ с 1986 года. Командовал мотострелковыми частями, участвовал в боях за Дебальцево и обороне Киева. С 2019 года — командующий Сухопутными войсками, с 2024 года — главнокомандующий ВСУ. Значительная часть украинцев скептически относится к его советскому образованию и российскому происхождению.

