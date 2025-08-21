Рынок сжатий: объем выданных потребкредитов уменьшился на 46,5%

С чем связан спад и как будет меняться закредитованность граждан?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Объем выданных потребкредитов уменьшился на 46,5%
В разгар лета 2025 года гражданами было оформлено около 1,56 млн потребительских кредитов, что почти в два раза меньше по сравнению с июлем прошлого года, когда этот показатель составлял 2,92 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), ссылаясь на сведения от кредитных организаций, передающих информацию в бюро.
Таким образом, объем выданных займов сократился на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Что стало причиной такого спада и какие перспективы ожидают рынок потребкредитования в ближайшие месяцы, выясняли «Известия».
Ключевые факторы
Согласно данным НБКИ, в июле 2025 года объем потребительского кредитования составил 1,56 млн договоров, что на 46,5% ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда выдали 2,92 млн займов. В то же время по сравнению с июнем текущего года наблюдается рост: количество новых кредитов увеличилось на 13,1%.
Больше всего потребительских займов оформлено в Москве — около 105 тыс. сделок. На втором месте — Московская область с результатом 93,3 тыс., следом идет Краснодарский край, где заключено около 64,7 тыс. договоров.
Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в интервью «Известиям», ключевой причиной наблюдаемых изменений стало ужесточение денежно-кредитной политики, призванной сдержать рост розничного кредитования.
«Речь идет прежде всего о высокой ключевой ставке, а также об ужесточении макропруденциальных лимитов (МПЛ) в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Так, получение кредитов гражданами с высоким ПДН (более 50%) стало практически невозможным. Такие заемщики, по сути, вымываются из кредитного процесса», — заявил он.
Он добавил, что за последний год на рынке сформировались тенденции к снижению спроса на кредиты со стороны граждан, что связано с высокими ставками, а также к уменьшению готовности банков к рискам.
По словам Волкова, падение объемов потребительских займов стало результатом этих факторов. Будущее сегмента будет зависеть от политики Центробанка в части регулирования и изменения ключевой ставки.
Как отметила Екатерина Шурихина, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», рынок кредитования начал медленно оживать. Однако, по ее мнению, вернуться к показателям 2024 года удастся не раньше 2026 года, и то при условии устойчивого снижения ключевой ставки.
Евгения Лазарева, руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», считает, что говорить о резком снижении объемов именно в июле некорректно, так как тренд появился еще в начале третьего квартала 2024 года.
«Такая динамика обусловлена установлением лимитов на кредитование закредитованных клиентов и жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, который к концу октября 2024 г. довел уровень ключевой ставки до 21%, что вызвало соответствующий рост ставок по кредитам», — заявила эксперт.
По ее словам, на фоне роста ставок увеличился и уровень закредитованности населения. В таких условиях банки начали более тщательно отбирать клиентов, ужесточив скоринговые модели.
Кредитные заявки одобрялись стабильно платежеспособным клиентам с хорошей кредитной историей, демонстрирующей высокий уровень платежной дисциплины. Кроме того, клиенты перестали рефинансировать ранее выданные по более низким ставкам кредиты, поскольку это стало невыгодно. Изменилась и структура спроса на заемные средства. Всё больше граждан в последний год делали выбор в пользу кредитных карт с грейс-периодом и кредитовались под залог имущества, что более выгодно, чем нецелевое необеспеченное кредитование наличными.
Тем не менее, по словам Лазаревой, если сравнивать июль не с прошлым годом, а с предыдущими месяцами, становится заметен рост числа новых займов. С начала второго квартала 2025 года, на фоне снижения ключевой ставки, стали уменьшаться и рыночные проценты, что способствовало увеличению выдач.
Восстановление активности
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин подтвердил в интервью «Известиям», что текущая денежно-кредитная политика является основным фактором снижения объемов потребительского кредитования. Высокая ключевая ставка ограничивает доступ к займам.
Однако на фоне ожидаемого снижения ставки ЦБ уже к концу 2025 года возможно восстановление активности на рынке потребкредитования. Особенно с учетом того, что внутренний потребительский спрос остается одним из ключевых драйверов экономического роста, — заметил он. — Важно, чтобы финансовые механизмы — как кредитные, так и инвестиционные, — были доступны не только населению, но и малому и среднему бизнесу. Это обеспечит более сбалансированное восстановление спроса и сохранит позитивную динамику в экономике.
Доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров объяснил снижение объемов сразу несколькими причинами: рост ставок, переход граждан к накопительному поведению, ужесточение требований ЦБ и замедление роста доходов.
«Именно с сокращением объема потребительских кредитов началось замедление кредитной активности банков. Характерно, что в этом году статистика показывает рост активности на рынке потребительских кредитов, что можно связать со снижением ключевой ставки. Дальнейшая динамика будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки и роста потребительской активности. В случае если ключевая ставка продолжит снижаться высокими темпами и к концу года окажется ниже 14%, возможно оживление. В обратном случае рост будет незначительным», — подчеркнул он.
Старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин в беседе с «Известиями» отметил, что такая динамика вполне объяснима. Он напомнил, что в 2024 году ключевая ставка до конца июля находилась на уровне 16%, что поддерживало спрос на кредиты.
«Более интересной здесь является секвенциальная динамика к предыдущему месяцу, которая также отражает сокращение объемов потребительского кредитования. Скорее всего, это связано с выжидательной стратегией, которую выбрало население. Если нет срочной потребности в покупке, она откладывается в ожидании дальнейшего снижения ставок, — пояснил эксперт. — Основной сценарий предусматривает плавную стабилизацию объемов кредитования физических лиц с постепенным переходом к росту по мере снижения ключевой ставки. Банк России будет реагировать на снижение закредитованности и рисков, поэтому жесткость ДКП будет ослабевать», — считает он.
Минфин направил запрос «Известий» в Центробанк, но на момент публикации ответа от Банка России получено не было.
