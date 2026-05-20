Подарок от коллектива: Шура рассказал о покупке квартиры для своей собаки

Певец Шура получил от своего коллектива квартиру в подарок на 50-летие

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев. — Прим. ред.) отметил 51-летие в одном из ночных заведений Москвы и похвастался главным подарком — квартирой. О приобретении собственного жилья артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru. Подчеркнул, что сделал это ради собаки. Теперь он ищет своей любимице кобеля — чтобы щенят принесла. По словам артиста, большой вклад в покупку внесли коллеги — коллектив Шуры решил сделать ему такой подарок на день рождения.

«Это мой коллектив подарок мне сделал. Ну и я себе. Она (ипотека) закрыта же, я купил за наличку. Я просто должен в нашем роду. В. К. — это Пашин зять, чуть-чуть я ему должен денег, он добавил. Это не ипотека, это другое», — сказал исполнитель.

Шура рассказал, что новая квартира находится в четырех домах от той, в которой он жил раньше. И он уже перевез вещи в новый дом. Екатерина, помощница певца, предложила заказать машину, но ему захотелось переезда с приключениями. В итоге они упаковали пожитки в пакеты, погрузили на тележку и покатили по району.

«Двадцать два мешка вот такие большие везли, как дураки, на тележке… Мой дом, где я жил и где я купил, четыре дома нужно пройти всего лишь. Катя говорит: «Давай ГАЗель закажем». Я говорю: «Давай пешком пойдем», — посмеялся Шура.

Прошлым летом артист упоминал, что проживает в арендованной квартире, хоть у него и была собственная. Отмечал, что это жилье слишком скромных габаритов, всего 80 квадратных метров, и собаке негде там побегать. А хотелось бы пространство площадью хотя бы в 150 квадратных метров.

Несколькими годами ранее Шура делился, что его обманули и лишили квартиры мошенники. Певец доверился ненадежному человеку, переписал на него недвижимость, сам того до конца не осознавая. После подписи документов исполнитель еще много лет жил в том доме, сделал ремонт, не подозревая, что уже не является владельцем, а потом внезапно оказался бездомным.

Ранее в интервью 5-tv.ru Шура поделился житейской мудростью, которая помогает ему преодолевать любые неурядицы.

