Красная дорожка, звездные гости и главные сериалы года: как прошла премия АПКиТ

В Москве прошла церемония вручения одной из самых престижных наград в киноиндустрии. Больше сорока проектов боролись за премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Среди фаворитов — лучшие работы, которые уже видели зрители, а в списке номинантов — очень известные имена. Корреспондент «Известий» Николай Никулин — о финале творческой битвы.

Столько продюсеров не встретить даже на питчинге Министерства культуры, — пошутили со сцены. И в самом деле, уже не первый год Ассоциация продюсеров кино и телевидения проводит масштабную церемонию с награждением лучших фильмов и сериалов года.

«Пожалуй, продюсеры — это самая ключевая категория людей в киноиндустрии, поэтому понятно, что на своей премии они собрали всех именитых, звездных гостей. Вот справа от меня интервью дает заслуженная артистка России Дарья Мороз. А в зал уже входит актриса Анна Чиповская», — сказал Николай Никулин.

XIII премию открыли продюсеры Сергей Сельянов и Александр Акопов. О том, по каким критериям оценивают творческие проекты продюсеры, рассказал продюсер Теймур Джафаров, чей сериал «Трудно быть богом», один из самых масштабнейших за последнее время, мы ждем в этом году.

«Мне кажется, что продюсеры — это как раз та единица, которая стоит между творчеством и зрителем, потому что творчество, если отпустить, оно может быть непонятно для большинства зрителей. А продюсеру важно, чтобы это творчество, эта точка зрения и мысль была донесена до каждого», — сказал продюсер Теймур Джафаров.

Лучшим документальным сериалом этим вечером окрестили проект канала РЕН ТВ «Дорогой Вилли». Это реальная история о тайной операции, проведенной по воле Леонида Брежнева, когда удалось передать канцлеру ФРГ Вилли Брандту важное политическое послание. В основе сценария — документальные факты, которые несколько лет собирал сценарист Игорь Прокопенко.

«Для меня такой успех приятен, но довольно неожидан, потому что я просто делал свою работу, мне казалось, то, что мы делаем сейчас, это интересно, это ко времени, это нужно именно сейчас. И сообществу, и кинотелевизионному, и стране нашей, и зрителям нашим», — сказал сценарист Игорь Прокопенко.

«Дорогой Вилли» стал триумфатором вечера и в номинации «Лучший мини-сериал». Режиссер Владимир Щегольков отвечал за художественное воплощение интригующей документальной основы.

«Мы его делали в любви и взаимопонимании, на уровне сценария. Поэтому оно так и давалось нам. И снимать было интересно, короче, и весело», — сказал режиссер Владимир Щегольков.

В анимации призером стал мультсериал «Три кота», неминуемый зрительский фаворит. Лучшим онлайн-сериалом назвали «Челюскин. Первые». А за лучшую операторскую работу наградили Максима Осадчего — именно благодаря ему в сериале «Фишер. Затмение» создана такая загадочная атмосфера.

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» доказал, что стал музыкальным событием года. Не случайно за ним главные звуковые награды — и лучшая оригинальная музыка, и лучшая звукорежиссура. А ко всем наградам в придачу еще и лучший кастинг, и лучший многосерийный онлайн-сериал.

Зал встал, когда посмертную награду за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Улица Шекспира» получил Игорь Золотовицкий. Важный знак, что индустрия помнит своих гениев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС