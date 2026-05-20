Глава МИД Ирана пообещал США много «сюрпризов» в случае возобновления войны

Глава МИД Ирана Аракчи: возобновление войны принесет США много «сюрпризов»

Иран преподнесет Соединенным Штатам много «сюрпризов», если военные действия на Ближнем Востоке возобновятся. Об этом в своей публикации в социальной сети X написал министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

Таким образом глава иранской дипломатии отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа, озвученного накануне. В беседе с журналистами президент США допустил, что может дать команду начать новую атаку в ближайшую пятницу или несколькими днями позже. Потому что он не может «позволить им получить новое ядерное оружие».

Кроме того, еще одним днем ранее Трамп сообщил, что откладывает запланированные удары по Тегерану из-за просьб со стороны Катара, Саудовской Аравии (КСА) и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Глава Белого дома рассчитывает на заключение соглашения, по которому Иран не сможет обладать ядерным оружием.

«С учетом извлеченных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще много сюрпризов», — написал в ответ Аракчи.

Аракчи в качестве подтверждения военной мощи Тегерана отметил, что за несколько месяцев вооруженного противостояния Конгресс США признал потерю десятков самолетов «стоимостью в миллиарды». Кроме того, Вооруженные силы (ВС) исламской республики стали первыми, кто сбил расхваленный американский истребитель F-35.

Накануне официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пообещал открыть новые фронты, если удары со стороны Штатов и Израиля продолжатся. Для этого будут применены новые методы и образцы вооружения. в случае возобновления атак со стороны США и Израиля. По его словам, будет использовано новое вооружение и новые методы.

Но пока договориться не получается.

