Кириенко рассказал о решении Путина подписать закон о создании Росатома

Дарья Орлова
Документ в 2007 году приняли вопреки возражениям юристов.

Кириенко вспомнил, как Путин волевым решением подписал закон о «Росатоме»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Президент РФ Владимир Путин в 2007 году подписал закон о создании госкорпорации «Росатом» вопреки возражениям юристов. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на концерте в честь 80-летия атомной отрасли России в Нижнем Новгороде.

Он подчеркнул, что в тот период опытные юристы предупреждали о невозможности принятия такого закона, так как подобного никогда не было в юридической практике. По их мнению, документ противоречил существовавшим прецедентам.

«Президент выслушал и сказал: „Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна“, и подписал закон», — приводит слова Кириенко РИА Новости.

По словам Кириенко, главное достояние российской атомной отрасли — это люди, которые создают новые технологии, совершают научные прорывы и строят атомные электростанции.

Путин в своем поздравлении к 80-летию атомной отрасли подчеркнул, что атомная промышленность стала символом технологической мощи России. Он отметил внедрение инноваций, реализацию масштабных инфраструктурных проектов и обновление атомного ледокольного флота, что укрепляет позиции страны в мировой энергетике.

