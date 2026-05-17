Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт

Всего за ночь силы ПВО перехватили 556 украинских дронов над российскими регионами.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Захарова: Киев устроил теракт в Москве на деньги Евросоюза
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массированный налет дронов на Москву и Подмосковье массовым терактом, оплаченным европейскими спонсорами. Об этом 17 мая сообщает ТАСС.
«Под звуки песен „Евровидения“ киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома», — сказала дипломат.
Захарова возлагает ответственность за случившееся персонально на лидера киевского режима Владимира Зеленского и спонсирующее его «коллективное западное меньшинство».
Ранее в военном ведомстве раскрыли подробности ночной атаки. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны перехватили 556 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил о 130 сбитых на подлете к столице вражеских аппаратах.
Цели уничтожались в небе над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как силы ПВО России пресекли попытку массированного удара украинских беспилотников по Москве и Подмосковью.
