Путин назвал испытания ракеты «Сармат» большим событием в жизни страны

Элина Битюцкая

Глава государства поздравил военных, ученых и многотысячную кооперацию оборонщиков с безусловным успехом.

Президент России Владимир Путин назвал прошедшее на текущей неделе испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» колоссальным прорывом в укреплении обороноспособности державы. Об этом сообщает информационная служба «Вести».

«Поздравляю Министерство обороны, всех работников <…> и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом», — приводит информационная служба слова российского лидера.

Об успешном проведении пуска президенту 12 мая доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее важным для страны и указал на гробовое молчание западных столиц в ответ на демонстрацию силы.

А вице-премьер Денис Мантуров 14 мая подчеркнул, что возможности нового оружия уже опережают зарубежные технологии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Совете Федерации считают, что Западу необходимо услышать о развитии стратегических вооружений России.

