На границе с Азербайджаном за вывоз секретных документов задержан иностранец

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Задержанный пытался переправить материалы о российском военно-промышленном комплексе на Украину.

ФСБ задержала агента СБУ с секретными данными на границе с Азербайджаном

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

На границе с Азербайджаном задержан иностранный гражданин, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ). Он пытался вывезти из страны похищенные документы о российском военно-промышленном комплексе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан завербованный СБУ гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 года рождения», — отметили в ведомстве.

Руфуллаев осуществлял операцию по вывозу материалов служебного характера, которые были добыты после нападения на одного из носителей секретной информации ВПК России. Мужчина признался, что изъял из тайника документы и мобильный телефон, намереваясь переправить их на Украину. Его родной брат является агентом СБУ.

Задержание произошло на автомобильном пункте пропуска «Яраг — Казмаляр» на российско-азербайджанской границе в Дагестане. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 276.1 УК РФ («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации»), предусматривающее до 15 лет лишения свободы.

В ФСБ уточнили, что продолжается установление всех участников преступной схемы и розыск заказчиков.

