Лукашенко собирается встретиться с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай. Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросу ракетного строительства.

Президент напомнил, что Белоруссия и Китай сотрудничали в данной сфере.

«Начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты», — напомнил белорусский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox рассказал о телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Разговор произошел за два часа до начала российско‑американского саммита в Анкоридже.

Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование 16 человек, по словам американского лидера, это было сложным и долгожданным событием. Также Дональд Трамп выразил надежду на встречу в Белоруссии.

Президент США отметил теплое отношение Лукашенко к встрече и выразил надежду на будущую личную встречу в Белоруссии. Минск подтвердил, что приглашение принять США с семьей было принято.

