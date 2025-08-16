«Он молодец»: Трамп о рассказал Fох о разговоре с Лукашенко

Трамп высоко оценил результаты переговоров с Лукашенко
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США позвонил белорусскому лидеру и поблагодарил его за освобождение заключенных.
В ходе интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Александром Лукашенко на фоне российско‑американского саммита в Анкоридже, который произошел за несколько часов до начала саммита.
По словам Трампа, он поблагодарил белорусского президента за помилование 16 человек, освобождение которых, отметил американский лидер, было долгожданным и сложным процессом:
«Я позвонил ему, чтобы поблагодарить. Он освободил 16 заключенных, и это было очень приятно».
Президент США добавил, что Байден и другие страны не смогли добиться такого результата, и прямо охарактеризовал поступок Лукашенко как достойный — «он молодец». В беседе также прозвучала информация о том, что в Белоруссии остается еще около 1 300 заключенных, и, по мнению Трампа, их освобождение может состояться в ближайшее время.
Кроме темы помилований, собеседники обсуждали предстоящий саммит с Владимиром Путиным на Аляске:
«Он дружит с президентом Путиным. Они, как вы знаете, очень близкие соседи. Они работают вместе, и он считает, что президент Путин хочет заключить сделку», — заверил Трамп.
Президент США отметил теплое отношение Лукашенко к встрече и выразил надежду на будущую личную встречу в Белоруссии. Минск подтвердил, что приглашение принять США с семьей было принято.
По данным агентства БелТА, лидеры также затронули двустороннюю повестку, региональные вопросы и ситуацию в «горячих точках», включая Украину, и договорились продолжить двусторонние контакты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Встреча российского и американского лидеров продлилась чуть более двух часов. Об итогах первого раунда переговоров сообщил в ходе пресс-конверенции Дональд Трамп.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 авг
- Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи
- 16 авг
- В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа
- 16 авг
- Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше
- 16 авг
- Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
- 16 авг
- Трамп: Россия передала список из более тысячи украинских военнопленных
- 16 авг
- «Многие вопросы были решены»: Дмитриев о саммите Путина и Трампа
- 16 авг
- Трамп оценил саммит с Путиным на «10 из 10»
- 16 авг
- По следам эпохи русской Америки: Путин рассказал, что связывает истории стран
- 16 авг
- «Подождите, это все?» — реакция мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске
- 16 авг
- «Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа
Читайте также
77%
Нашли ошибку?