«Он молодец»: Трамп о рассказал Fох о разговоре с Лукашенко

Элина Битюцкая
Трамп высоко оценил результаты переговоров с Лукашенко

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент США позвонил белорусскому лидеру и поблагодарил его за освобождение заключенных.

В ходе интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Александром Лукашенко на фоне российско‑американского саммита в Анкоридже, который произошел за несколько часов до начала саммита.

По словам Трампа, он поблагодарил белорусского президента за помилование 16 человек, освобождение которых, отметил американский лидер, было долгожданным и сложным процессом:

«Я позвонил ему, чтобы поблагодарить. Он освободил 16 заключенных, и это было очень приятно».

Президент США добавил, что Байден и другие страны не смогли добиться такого результата, и прямо охарактеризовал поступок Лукашенко как достойный — «он молодец». В беседе также прозвучала информация о том, что в Белоруссии остается еще около 1 300 заключенных, и, по мнению Трампа, их освобождение может состояться в ближайшее время.

Кроме темы помилований, собеседники обсуждали предстоящий саммит с Владимиром Путиным на Аляске:

«Он дружит с президентом Путиным. Они, как вы знаете, очень близкие соседи. Они работают вместе, и он считает, что президент Путин хочет заключить сделку», — заверил Трамп.

Президент США отметил теплое отношение Лукашенко к встрече и выразил надежду на будущую личную встречу в Белоруссии. Минск подтвердил, что приглашение принять США с семьей было принято.

По данным агентства БелТА, лидеры также затронули двустороннюю повестку, региональные вопросы и ситуацию в «горячих точках», включая Украину, и договорились продолжить двусторонние контакты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Встреча российского и американского лидеров продлилась чуть более двух часов. Об итогах первого раунда переговоров сообщил в ходе пресс-конверенции Дональд Трамп.

