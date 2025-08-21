Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага

Эфирная новость 24 0

Наш триколор взяли за основу и другие страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России готовятся отметить День государственного флага

Какую роль российский триколор сыграл во время недавних исторических переговоров на Аляске? И зачем недружественные государства взяли его за основу? Об этом сегодня говорили ведущие политические эксперты страны за круглым столом, посвященным Дню государственного флага, который россияне отметят уже завтра.

«Это, по сути, объединяющая исторически, объединяющая нас символика. Нужно, кстати, еще отметить тот факт, что сколько стран, народов приняли российский триколор в качестве своего государственного флага, немножко модифицировали, но тем не менее», — отметил член Российской ассоциации политических консультантов, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Среди таких стран — Словения, Хорватия и Чехия. История российского триколора насчитывает более трехсот лет. В честь праздника по всей стране пройдут концерты и шествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс