Путин провел совещание с членами Совбеза РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 108 0

В ходе заседания обсудили последствия удара, безопасность полетов и День Победы.

Путин провел совещание с членами Совбеза РФ

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ атаки ВСУ и День Победы

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Центральной темой встречи стала атака на региональный Центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону, а также вопросы обеспечения стабильной работы гражданской авиации.

Атака на диспетчерский центр в Ростове-на-Дону

Во время совещания Путин назвал удар по диспетчерскому центру террористическим актом.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно — нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что атака на транспортную инфраструктуру могла поставить под угрозу безопасность гражданских авиаперевозок. При этом серьезных последствий удалось избежать благодаря профессиональной работе российских авиадиспетчеров.

Ограничения в работе аэропортов

После инцидента временные ограничения затронули 13 аэропортов. Речь идет о воздушных гаванях в Астрахани, Волгограде, Владикавказе, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Управление воздушным движением было оперативно передано в другие диспетчерские центры.

Оценкой технического состояния систем займутся специалисты «Алмаз-Антей» и «Ростех». Одновременно были скорректированы маршруты, отменены отдельные рейсы и организованы альтернативные способы перевозки пассажиров, включая автобусное и железнодорожное сообщение.

Когда восстановят авиасообщение

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что с 13:00 8 мая работа всех 13 аэропортов была частично восстановлена. По его оценке, в ближайшие несколько дней воздушное движение в Ростовской зоне вернется к обычному режиму.

«Все пассажиры уведомлены, работа в аэропорту ведется с пассажирами системно, никаких замечаний и вопросов нет. Пассажиры относятся с пониманием к текущей ситуации», — отметил вице-премьер.

Поздравление с Днем Победы

Президент поздравил участников совещания с приближающимся праздником Победы. Президент подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать вопросы истории Второй мировой войны с партнерами из Китая, Индии и других государств антигитлеровской коалиции. Глава государства рассказал, что недавно поднимал эту тему в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — добавил Путин.

К настоящему моменту в Россию уже прибыли несколько лидеров дружественных государств для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
8 мая
Путин обсудил с Трампом совместную борьбу России и США с нацизмом
8 мая
«С трепетом и уважением»: актер Бутенко о семейной памяти и песнях ко Дню Победы
8 мая
Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом
8 мая
Роберт Фицо возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
8 мая
«Свободная и единая Германия»: Мерц забыл об участии СССР в победе над нацизмом
8 мая
Президент Узбекистана прибыл в Россию в преддверии Дня Победы
8 мая
Ушаков подтвердил участие Токаева и Мирзиёева в торжествах по случаю 9 Мая
8 мая
Фицо прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы
8 мая
Акция «Живая цепь» прошла на Северном речном вокзале в Москве
8 мая
Акция «Бессмертный полк» прошла в Париже
+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:05
Сомнительный деликатес: чем может быть опасен тунец
21:57
Захарова призвала потерпеть перебои со связью ради безопасности детей
21:50
Россиян предупредили о штрафах за шумную стиральную машину и игры дома
21:47
Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая
21:40
Сладкая ловушка: какие фрукты провоцируют скачки сахара в крови
21:30
Иллюзия сочувствия: почему чат-боты и таблетки не заменят живое общение

Сейчас читают

Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?
Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео