Белоусов проинспектировал группировку войск «Север»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание в пункте управления группировки войск «Север». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Белоусов выслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач. О работе «Севера» ему докладывал командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров. В том числе он также рассказал о современном вооружении и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе специальнной военной операции.
Также в командном пункте министру обороны рассказали об особенностях применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.
Белоусову были представлены дроны, способные обеспечивать дистанционное минирование местности и уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника, наземные роботизированные комплексы.
Глава российского военного ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
