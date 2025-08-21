Белоусов проинспектировал группировку войск «Север»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Министр обороны провел рабочее совещание в пункте управления.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание в пункте управления группировки войск «Север». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов выслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач. О работе «Севера» ему докладывал командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров. В том числе он также рассказал о современном вооружении и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе специальнной военной операции.

Также в командном пункте министру обороны рассказали об особенностях применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.

Белоусову были представлены дроны, способные обеспечивать дистанционное минирование местности и уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника, наземные роботизированные комплексы.

Глава российского военного ведомства поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ нанесли удар по снабжавшему ВСУ горючим нефтеперерабатывающему заводу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

