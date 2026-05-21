В двух миллиметрах от мозга: крымские врачи спасли рабочего с гвоздем в голове

Пациент потерял 700 миллилитров крови во время сложной операции.

Крымские врачи проделали ювелирную работу, чтобы спасти рабочего с гвоздем в голове. Он случайно выстрелил себе в лицо из строительного пистолета. Гвоздь застрял в двух миллиметрах от головного мозга. Ситуация стала критической, когда у пациента открылось кровотечение прямо на операционном столе.

«Дюбель выступал как бы пробкой, который закрывал сосуд. Если бы не было возможности остановить кровотечение, то кровотечение было бы фатальным — 100%. Пока проводилась окклюзия сосуда, пока доставали, он потерял 700 мл крови. Если бы это было в других условиях, он, конечно, погиб», — сказал оториноларинголог Сергей Шапран.

После успешной операции пациент идет на поправку, а на стройке его ждут уже через неделю.

