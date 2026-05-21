Россия с 22 мая ограничит ввоз цветов из Армении

В Россельхознадзоре заявили о большом числе нарушений у армянских поставщиков.

Цветы из Армении теперь под запретом. Россельхознадзор временно приостанавливает ввоз растений в страну с 22 мая. В ведомстве отметили, что в продукции часто попадаются партии с сорняками и вредителями. За 2025 год — 77 процентов от общего количества нарушений у поставщиков из Армении.

«Это очень напоминает ситуацию конца прошлого столетия, когда в грузинских виноградных винах, коньяках обнаруживались какие-то странные вещества, которые не соответствовали санитарным нормам, и импорт запрещался. На самом деле, подоплека связана с тем, что, естественно, это, так сказать, завуалированный способ такой дискуссии», — объяснил кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Хотя надо признать, что поставки цветов из Армении не очень большие. И если они полностью прекратятся, то ощутимого экономического урона не понесет ни Ереван, ни Москва. Так что мера эта скорее предупредительная.

