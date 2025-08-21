Международный фестиваль искусства «Каспийские сезоны» пройдет в Астрахани

|
Диана Кулманакова
Его кульминацией станет премьера оперы «Война и мир».

Фото: minkultrb.ru

Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны» пройдет в Астрахани в пятый раз с 19 по 30 августа. Его торжественное открытие состоится 22 августа на Соборной площади Астраханского кремля.

В программе открывающего вечера — 53 сольные партии. В его организации примут участие 500 человек, включая 200 волонтеров.

Зрителей поразит не только масштаб постановки, но и новаторская конструкция —впервые в России во время выступления артистов будет использоваться зеркальный композит из 8000 полос отражающих элементов. Общий вес шестиметровых декораций превышает шесть тонн.

Также в рамках фестиваля пройдут концерты на разных площадках города, на которых зрители смогут услышать звезд мировой оперы.

Ярким акцентом фестиваля станет премьера оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в исполнении труппы Астраханского театра оперы и балета. Выступление будет проходить под открытым небом в Астраханском кремле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Московская международная неделя кино объединит представителей 21 страны.

