В Норвегии объявили о формировании военной бригады в приграничной с Россией зоне

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Минобороны страны объяснило эту меру «нестабильной ситуацией в сфере безопасности».

У северной границы Норвегии с РФ началось формирование новой военной бригады

Фото: www.globallookpress.com/Carl Sandin

В Норвегии объявили о формировании новой военной бригады на севере страны. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Норвегии.

По данным дипмиссии, в северонорвежской губернии, которая граничит с нашей страной, оперативное командование «Финнмарк» преобразовали в одноименную бригаду Вооруженных сил Норвегии. Ее формирование должно завершиться к 2032 году.

Минобороны Норвегии объяснили данную меру «нестабильной ситуацией в сфере безопасности» на границе с РФ.

В посольстве подчеркнули, что наращивание военной мощи у границы нашей страны, в том числе и подтягивание сил других стран НАТО, ставит под вопрос безопасность Арктического региона. При этом Осло продолжает заявлять о желании сохранить низкий уровень напряженности в этих широтах.

Усиление военной мощи на севере Норвегии объясняется мифом о якобы непредсказуемой и опасной России.

«Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности», — заявили российские дипломаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ вручили ноту протеста временному поверенному Норвегии.

