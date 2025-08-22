«Большой символизм»: в Республике Крым утвердили новый гимн

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 82 0

Выбор песни проходил на конкурсной основе, свои варианты присылали авторы со всей России.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Глава крымского парламента Константинов: в республике утвердили новый гимн

Государственный совет (парламент) Республики Крым утвердил новый гимн. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«Есть большой символизм в том, что он принят сегодня, в День Государственного Флага России. Это подчеркивает борьбу поколений крымчан за возвращение на Родину, неразрывную связь Крыма с Россией», — отметил Константинов.

Он также опубликовал текст композиции.

Авторами песни-символа данного региона стал поэт Илья Резник и экс-сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Они, как и все, участвовали в конкурсе. Всего на звание гимна Крыма претендовали 94 композиции, присланные со всей России.

Комиссия, которая была ответственна за выбор лучшей песни, не знала, кто написал слова и мелодию. Выбор гимна происходил вслепую.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходят в Крыму раскопки древнегреческого городища Артезиан. В ходе работ археологи обнаружили уникальные предметы, в том числе архитектурные детали и фрагменты мраморных скульптур.

