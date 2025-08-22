Прикоснуться к истории: как проходят раскопки в крымском городище Артезиан

Уникальные предметы обнаружены в ходе раскопок Артезиана в Крыму

По количеству исторических артефактов с Египтом может поспорить и Крым. Там ведутся раскопки древнегреческого городища Артезиан. В ходе работ археологи обнаружили уникальные предметы — в том числе архитектурные детали и фрагменты мраморных скульптур. Об открытиях, которые позволяют по-новому взглянуть на историю региона, корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

В сорокоградусную жару, под палящим солнцем раскапывают фрагменты древности. Настоящий архитектурный памятник — городище Артезиан, основанное греками на территории современного Крыма больше двух тысяч лет назад.

«Все это — южная священная территория царской резиденции Боспорского государства. Здесь и древний храм, и жертвенный алтарь, и дворец. На этом месте делают археологические находки мирового значения, открывая новые страницы в истории Боспора», — поделилась корреспондент Анастасия Харченко.

Артезиан переживал и пожары, и землетрясения, и войны. Здесь впервые открыли слой Боспоро-Римской войны, который не находили больше нигде. И, конечно, в этой земле — ценнейшие артефакты. На остатках древнего храма ранее обнаружили голову статуи Зевса Генарха, и это, похоже, далеко не единственная ее деталь.

«Вокруг нашего алтарного комплекса идут вновь мраморные детали, остатки надписей, фрагменты скульптуры Зевса Геннарха и Сотера. У нас будут еще и другие детали, что позволит воссоздать его облик в первоначальном варианте, как он был в древности», — рассказал начальник артезианской археологической экспедиции, директор центра археологических исследований МПГУ Николай Винокуров.

На месте храма нашли десятки тонн архитектурных деталей. Сейчас есть все возможности для проведения полной реконструкции священного здания.

«Археологи раскапывают, а я делаю процесс консервации, для того, чтобы это все сохранилось. Потому что если мы просто раскопаем, а все это развалится, наши будущие потомки это все не увидят», — объяснил реставратор памятников каменного зодчества Анатолий Туманов.

Городище контролировало дорогу к столице Боспорского царства — Пантикапею, нынешней Керчи, признанной старейшим городом России. Через небольшой участок земли по крупицам восстанавливают историю. Здесь находят и монеты, и украшения, и фрагменты керамики.

«То, что больше всего любят археологи, это надпись. Это греческий союз „и“, читается как Кай. То есть это возможно часть титулатуры царя или бога», — рассказал волонтер артезианской археологической экспедиции Егор.

Что было написано на постаменте и откуда его привезли, только предстоит выяснить. Мрамор в эти края мог попасть только через море. Похожий фрагмент нашли в соседнем городище Акра.

На этот, казалось бы, непримечательный обломок мрамора археологи можно сказать вели охоту. Артефакты такого типа здесь не находили никогда. К тому же, в работе с этим античным урочищем есть свои нюансы.

Древнегреческий город Акра археологи еще называют Крымской Атлантидой. Около двух тысяч лет назад это поселение в большей степени ушло под воду. Лишь его малая часть осталась на суше, 80% находится на дне.

Причем, море в каком-то смысле даже помогло сохранить древние здания в хорошем состоянии, их исследуют водолазы. А буквально в пяти метрах от уреза воды сейчас ведут раскопки застройки, которую уничтожил пожар в третьем веке нашей эры.

«Мы предполагаем, что это произошло в результате масштабных готских походов. В этом году мы открыли участок застройки, состоящий из нескольких домовладений этого времени, с вымостками, с хозяйственными помещениями», — рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев

Сейчас сотни волонтеров со всей страны помогают ускорить процесс раскрытия тайн древности. А их в этих местах осталось еще немало.

