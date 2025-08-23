На руке Трампа заметили пятно тонального крема, скрывающего синяк

|
Рита Цветкова
Непроходящий след на кисти вновь и вновь приковывает взгляды, а в Белом доме говорят, это последствие частых рукопожатий.

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Кто пожимает руку президенту США Дональду Трампу с такой силой, что на ней вновь и вновь появляется огромный синяк? На этот вопрос уже давно ищут ответ журналисты, но не получают. Представители Белого дома, однажды комментируя ситуацию, заявили, что американский лидер «постоянно работает и пожимает руки».

Но вот опять Трамп замечен с пятном на кисти — теперь уже тщательно замазанном толстым слоем тонального крема. Замаскировать не получилось, оттенок крема такой, что еще больше обращает внимание на проблему. Как отмечается в материале издания Daily Beast, гримерам следовало получше растушевать косметику.

С тех пор как 79-летний Трамп вновь вступил в должность, ему неоднократно приходилось скрывать синяки на правой руке с помощью макияжа. На этот раз его застали врасплох в ходе экскурсии в «Народном доме», интерактивном центре, расположенном напротив здания исполнительной канцелярии Эйзенхауэра.

текстОчередная попытка Трампа скрыть синяк на руке только подогрела интерес СМИ. Reuters/Jonathan Ernst

«Президент Трамп — человек из народа, и он встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки ежедневно, больше, чем любой другой президент в истории… Его преданность делу непоколебима, и он доказывает это каждый день», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как пишут авторы материала, хоть Белый дом и хвастался своей прозрачностью, порой он уклонялся от ответов на вопросы о здоровье президента, в том числе касающиеся его опухших лодыжек и ушибленной руки. Месяц назад стало известно, что у президента обнаружена хроническая венозная недостаточность. Белый дом объявил диагноз, но не предоставил врачу Трампа возможности ответить на вопросы прессы.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос о вероятности повторной встречи с врачом Трампа, Кэролайн Левитт сказала — такая возможность будет рассмотрена, ведь президенту «скрывать нечего». В апреле доктор Харольд Борнстейн опубликовал результаты его ежегодного медицинского осмотра, похвалил за увлечение гольфом и постановил — у его пациента «отличное когнитивное и физическое здоровье».

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине через две недели.

