Трое жителей Волгоградской области пострадали при атаке украинских БПЛА
Среди них есть ребенок.
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
Трое мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.
Такжек в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг был локализован, угрозы близлежащему населенному пункту нет.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
