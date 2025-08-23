Трое жителей Волгоградской области пострадали при атаке украинских БПЛА

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 59 0

Среди них есть ребенок.

Трое жителей Волгоградской области пострадали при атаке украинских БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Трое мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.

В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

Такжек в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг был локализован, угрозы близлежащему населенному пункту нет.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

 

