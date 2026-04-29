Несколько беспилотников поразили цель, что подтвердили средства объективного контроля.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Дрон «Молния» уничтожил опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении
Расчет БПЛА «Молния-2» подразделения войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении.
Во время разведки операторы выявили укрепленную позицию с личным составом ВСУ в лесополосе и передали координаты на пункт управления.
Получив данные, военнослужащие быстро подготовили ударный дрон «Молния-2», развернули площадку и запустили аппарат. Несколько беспилотников поразили цель, что подтвердили средства объективного контроля.
Подразделения беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии ежедневно наносят удары по живой силе, огневым точкам и укреплениям противника, обеспечивая продвижение штурмовых групп и формирование зоны безопасности в Днепропетровской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
