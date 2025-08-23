«Немножко переживаю»: дочь Даны Борисовой откровенно рассказала о пластике

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 66 0

Полина планирует лечь под нож.

«У меня неразделенная любовь»: дочь Даны Борисовой о пластике и личной жизни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь Даны Борисовой честно рассказала о пластике и личной жизни

Дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина, поделилась подробностями очередного хирургического вмешательства в интервью Teleprogramma.org.

«Буду делать подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Пока ничего не могу сказать, я еще ее не сделала. Немножко переживаю», — отметила дочь Борисовой.

Что касается личной жизни, Полина откровенно признается, что сейчас переживает невзаимную любовь.

«Мне 18 лет, я думаю о парнях. Сейчас у меня неразделенная любовь», — делится Полина.

Также дочь телезвезды рассказала, что поддерживает теплые отношения с матерью и наладила контакт с отцом после рождения младшей сестры.

Девушка также вспомнила, как отпраздновала 16-летие, совершив прыжок с парашютом, который оставил у нее незабываемые впечатления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дана Борисова подарила своей дочери пластическую операцию на совершеннолетие.

