«Немножко переживаю»: дочь Даны Борисовой откровенно рассказала о пластике

Полина планирует лечь под нож.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Дочь Даны Борисовой честно рассказала о пластике и личной жизни
Дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина, поделилась подробностями очередного хирургического вмешательства в интервью Teleprogramma.org.
«Буду делать подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Пока ничего не могу сказать, я еще ее не сделала. Немножко переживаю», — отметила дочь Борисовой.
Что касается личной жизни, Полина откровенно признается, что сейчас переживает невзаимную любовь.
«Мне 18 лет, я думаю о парнях. Сейчас у меня неразделенная любовь», — делится Полина.
Также дочь телезвезды рассказала, что поддерживает теплые отношения с матерью и наладила контакт с отцом после рождения младшей сестры.
Девушка также вспомнила, как отпраздновала 16-летие, совершив прыжок с парашютом, который оставил у нее незабываемые впечатления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дана Борисова подарила своей дочери пластическую операцию на совершеннолетие.
