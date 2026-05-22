Искал их 30 лет: почему археолог Вим Дейкман оставил себе зубы д’Артаньяна

В Европе набирает силу новый скандал. Поводом стал умерший сотни лет назад человек. Речь о возможных останках д’Артаньяна, которые недавно нашли в одной из церквей. Теперь в это дело пришлось вмешаться полиции. А все потому, что один из археологов решил оставить себе часть праха самого знаменитого мушкетера всех времен. Зачем — он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям». Корреспондент «Известий» Павел Матвеев оценил доводы

Сколько у нас мушкетов? Четыре. А сколько у нас шпаг? Четыре. А сколько у нас зубов осталось спустя 350 лет? У Шарля де Бац де Кастельмора, благодаря Дюма известного всему миру как шевалье д’Артаньян, — как минимум на два меньше. Констанция, Констанция, куда ты смотрела?

— Самая потрясающая историческая находка в Нидерландах. Найден скелет самого знаменитого мушкетера — д’Артаньяна!

Его нашел Вим Дейкман. Он служил городским археологом нидерландского Маастрихта больше 40 лет. А в 2016-м за выдающийся вклад в сохранение наследия города даже был удостоен рыцарского звания. Но был одержим — что сам признал в эксклюзивном интервью «Известиям». 30 лет искал останки д’Артаньяна.

«Он — в старой церкви под современной. Последняя датируется примерно 1900-м годом, а старая построена еще в Средневековье. И для меня просадка пола дала уникальную возможность провести небольшое исследование в нужном месте, в нужное время», — рассказал археолог Вим Дейкман.

И тут все внезапно вспомнили, как им такой д’Артаньян был нужен. И сказали: «Отдай останки! Потом пришлем — почтой». Спасибо, что не голубиной, подумал археолог.

«Я поехал за ними в Мюнхен, где их исследовали в лаборатории судебной медицины. И я их забрал, потому что, если это действительно останки д’Артаньяна — мы до сих пор не знаем этого наверняка. И я привез их обратно, потому что нельзя просто так отправить такую посылку по почте и потом ждать, прибудет ли единственная настоящая косточка, которая там находится, в Маастрихт в целости и сохранности или же разбитой на куски», — добавил Дейкман.

В результате за ним пришел чуть ли не спецназ. Интересовало лишь то, на какую полку Дейкман положил зубы. Пришлось сказать — и его отпустили. Пока что.

«Как только ты начинаешь что-то скрывать, ты уже не сотрудничаешь. Нет, очень жаль. Ведь мы когда-то, год или два назад, начали это дело, чтобы исследовать то, что находится под церковью. И по мере того, как мы продвигались вперед, мы фактически наткнулись на господина Дейкмана, у которого был свой план. Он, кстати, не дома зубы хранил — жена запретила», — рассказал дьякон, друг Вима Дейкмана Йос Валке.

У Дейкмана, надо сказать, нашлось много сторонников.

«Конечно, очень жаль, что все так сложилось, но Дейкман совершил это ради благого дела. Призываю муниципалитет Маастрихта, археологов, сесть за стол переговоров с Вимом Дейкманом и дать ему возможность участвовать в расследовании, ведь в конечном итоге он это нашел», — поделилась участница раскопок Камиэль Оосвегель.

Вся история — фантасмагория. С одной стороны, один 30 лет искал свой священный Грааль — и нашел. Если вы найдете свой Грааль — разве выпустите из рук? Но его-то в карман не положишь, а вот пару зубов — запросто. С другой стороны, dura lex sed lex — закон суров, но это закон. И Дейкман остался в качестве подозреваемого, ожидая, насколько этот lex окажется для него dura.

