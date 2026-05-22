Вредная привычка: подросток избил женщину в автобусе из-за замечания о курении

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 45 0

Он наносил пострадавшей удары руками и ногами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Перми подросток избил женщину в автобусе из-за замечания о курении

В Перми несовершеннолетний пассажир напал на женщину в автобусе после того, как она потребовала прекратить курение электронной сигареты в салоне. Происшествием заинтересовались сотрудники Следственного комитета России по Пермскому краю.

Поводом для проверки стала видеозапись конфликта, распространившаяся в социальных сетях. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как подросток вступает в перепалку с пассажиркой, а затем начинает наносить ей удары руками и ногами. После очередного толчка в живот женщина падает на пол автобуса.

«В социальных медиа распространена видеозапись, на которой несовершеннолетний в автобусе наносит удары женщине, сделавшей ему замечание по поводу курения в общественном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи выясняют личность подростка и устанавливают все обстоятельства нападения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в ЮАР 75-летняя Нокхансала Сидики погибла после жестокой расправы, которую над ней учинили родственники. Поводом для нападения стали обвинения пожилой женщины в колдовстве.

Близкие силой увели Сидики в лес. У ручья они стали называть ее ведьмой, а затем напали на пенсионерку. Женщину били деревянной доской, после чего сбросили в воду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

20:03
«Оскотинивание киевского режима»: Захарова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
20:00
В Москве обновили 115 домов с барельефами на фасадах
19:45
Сдвиг мотивации: стоит ли платить ребенку за хорошие оценки
19:30
Искал их 30 лет: почему археолог Вим Дейкман оставил себе зубы д’Артаньяна
19:20
Путин: противник не добьется поставленных целей против России
19:15
Как не ошибиться в письме: секреты написания «также» и «так же»

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео