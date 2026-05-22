Вредная привычка: подросток избил женщину в автобусе из-за замечания о курении
Он наносил пострадавшей удары руками и ногами.
В Перми несовершеннолетний пассажир напал на женщину в автобусе после того, как она потребовала прекратить курение электронной сигареты в салоне. Происшествием заинтересовались сотрудники Следственного комитета России по Пермскому краю.
Поводом для проверки стала видеозапись конфликта, распространившаяся в социальных сетях. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как подросток вступает в перепалку с пассажиркой, а затем начинает наносить ей удары руками и ногами. После очередного толчка в живот женщина падает на пол автобуса.
«В социальных медиа распространена видеозапись, на которой несовершеннолетний в автобусе наносит удары женщине, сделавшей ему замечание по поводу курения в общественном транспорте», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи выясняют личность подростка и устанавливают все обстоятельства нападения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
