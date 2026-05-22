Успенская высказалась о конфликте с Чеботиной и назвала ее болтухой

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская впервые прокомментировала конфликт с певицей Люсей Чеботиной. О напряженных отношениях с молодой певицей артистка рассказала в разговоре со StarHit на премии РУ.ТВ.

Исполнительница шансона призналась, что раньше хорошо относилась к Чеботиной, однако теперь считает ее неблагодарным человеком. По словам Успенской, коллега сильно ее задела, а также не задумывается о том, как может обижать окружающих. При этом певица эмоционально добавила: «Она просто болтуха!».

Ответ Чеботиной появился практически сразу. В соцсетях артистка заявила, что Успенская позволяет себе публичные обвинения без доказательств. Певица также намекнула, что конфликт, по ее мнению, был искусственно раздут.

«Потому что, как мне кажется, взрослые люди решают все лично. Или боитесь, что граммофон с самоваром потом не дадут?» — написала Чеботина.

Разногласия между представительницами разных поколений шоу-бизнеса начались с того, что Успенская оставила крайне недоброжелательный отзыв под видеороликом, в котором участвовала Чеботина. В ответ на это артистка заявила, что привыкла к постоянному давлению и нападкам со стороны окружающих.

